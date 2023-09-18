У Сенаті Італії працює росіянка Осипова, яка підтримує вторгнення РФ в Україну. ФОТО

Росіянка Ірина Осипова, яка відкрито підтримує війну проти України та диктаторський режим Путіна, отримала посаду "помічника парламенту" в Сенаті Італії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише італійська газета Il Fatto Quotidiano.

Зазначається, що Осипова відповідатиме за бази даних, класифікацію та архівацію кореспонденції у Верхній палаті парламенту Італії, до переліку її обов'язків також входитимуть адміністративні та бухгалтерські функції. Вона матиме доступ до досьє з усіх важливих питань.

За словами голови комісії при Сенаті Паоли Бінетті, Ірина Осипова отримала роботу "виключно завдяки своїм особистим здібностям". Зазначається, що під час іспитів Осипову не запитували про політичні погляди, однак процедура складання іспитів цього не передбачає.

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На запитання журналістів щодо можливості працевлаштування у Сенаті людей, які підтримують війну в Україні Бінетті відповіла, що "державній посадовій особі не буде дозволено поширювати пропаганду".

Відомо, що Ірина Осипова народилася у Москві 1988 року і має подвійне громадянство - російське та італійське. Її батько Олег Осипов - колишній голова представництва "Росспівробітництва" в Італії та перший керівник "Російського дому" у Римі.

Відомо, що Осипова виходила на акції протесту після застосування санкцій до Росії через анексію Криму 2014 року.

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Італійці вже створили петицію, щоб росіянку Ірину Осипову не допустили до роботи у Сенаті Італії. Проте петиція поки не назбирала потрібну кількість голосів.