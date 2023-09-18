У Києві та низці регіонів оголошували тривогу. Була загроза балістики (оновлено)
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Вдень 18 червня у Києві та низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. Станом на 15.21 оголошено відбій загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на онлайн-карту повітряних тривог.
Наразі карта тривог така:
Своєю чергою, Повітряні сили інформують про загрозу застосування балістики.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено тривогу", - йдеться у повідомленні.