Ворог обстріляв Авдіївку та околиці Торецька, є жертви, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

18 вересня 2023 року о 07:30 окупаційні війська РФ обстріляли смт Північне м. Торецька Донецької області, ймовірно з артилерії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, від розриву ворожого снаряду загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Інший місцевий мешканець під час атаки перебував на вулиці та дістав осколкове поранення грудної клітини.

"Об 11:45 російські військові завдали авіаракетного удару по м. Авдіївці. Від влучання боєприпасу в приватний сектор на подвір’ї домоволодіння загинула жінка", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під вогнем Вугледар, Авдіївка, Красногорівка, Костянтинівка та Курахове. 1 людина загинула, 4 поранено. ФОТОрепортаж









Внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль.

Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення Донеччини.