Ще двох українських дітей повернули з окупованої території, - Лубінець. ФОТО

Україні вдалося вивезти з тимчасово окупованої території ще двох дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Нещодавно ми допомогли повернутися ще двом дітям із ТОТ! Це двоє братиків - 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. Їхня мама звернулася до Офісу Омбудсмана особисто з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми опрацювали звернення і маємо позитивний результат", - зазначив він.

За словами Лубінця, також діти відвідали Центр захисту прав дитини.

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"Кирило, перебуваючи у Центрі, намалював на дошці прапор України й зазначив, що дуже любить свою країну. Такий патріотизм маленьких громадян захоплює!", - додає чиновник.