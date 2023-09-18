Розкидав саморізи для сповільнення колон ЗСУ під час боїв за Лиман: Зрадника засудили до 15 років тюрми, - СБУ. ФОТО

Чоловіка, який намагався ускладнити пересування підрозділів ЗСУ під час боїв за Лиман на Донеччині, засудили до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Чоловіка затримали у Лимані під час стабілізаційних заходів на початку червня цього року.

Окупанти дистанційно залучили його до співпраці. За вказівкою рашистів він намагався ускладнити пересування підрозділів ЗСУ під час боїв за Лиман.

"Для цього він приховано розкидав саморізи на дорогах міста, якими рухались колони автомобілів українських захисників. Крім того, зловмисник збирав розвіддані про дислокацію блокпостів Сил оборони та об’єктів Укрзалізниці. Отриману інформацію він передавав своєму "зв’язковому" – навіднику танкової роти російської тактичної групи "Купол", з яким раніше навчався у школі.

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Зв’язок підтримували через заборонену соцмережу "Однокласники", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував у підривній діяльності на користь РФ.

На підставі зібраних доказів суд визнав поплічника агресора винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення.

За даними Офісу Генпрокурора, чоловік під час допитів зізнався, що спеціально розкидав по дорогах саморізи аби пробити шини автівок українських захисників. За таку "відданість" окупаційна адміністрація призначила його звичайним комірником одного з місцевих складів.

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