Виписка з діагнозом "туберкульоз" за $1,5 тис.: викрито голову лікарської комісії в Одесі. ФОТО

Голові лікарської консультативної комісії одного з медичних закладів Одеси повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди та службовому підробленні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Також повідомлено про підозру двом спільникам голови комісії, через яких вона одержувала неправомірну вигоду від військовозобов’язаних громадян України.

За даними слідства, підозрювана організувала схему з одержання хабарів за виготовлення виписок із медичної карти амбулаторного хворого із зазначенням фіктивного діагнозу, що дозволить уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

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"За 1500 доларів США "хворі" отримували виписку з діагнозом - туберкульоз. Надалі ці медичні довідки передавалися до ТЦК, на підставі чого чоловіків визнавали непридатним до військової служби", - йдеться у повідомленні.





Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним та відсторонення від займаної посади медпрацівниці.