На Херсонщині сапери перед розмінуванням обстежують території за допомогою дронів. ФОТОрепортаж

Перед розмінуванням деокупованої Херсонщини сапери здійснюють технічне обстеження територій з використанням сучасних дронів, переданих данськими партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони.

"За допомогою "пташки" військовослужбовці сканують забруднені території – землі с/г призначення та виявляють магнітні аномалії. Складені карти з координатами підозрілих місць сапери-розвідники передають до груп розмінування", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, за понад 2 тижні за допомогою дрона було обстежено:

майже 600 га територій земель сільськогосподарського призначення;

виявлено понад півтори тисячі магнітних аномалій;

обстежено 142 коридори площею понад 90 га.

"Сучасне технічне обладнання дає можливість саперам дистанційно сканувати території на землі, на воді та під водою, визначати місця, де розташовані вибухонебезпечні предмети, а також інші об'єкти, що несуть ризик для життя людей і потребують особливої уваги та ретельної роботи з розмінування", - додали в Міноборони.

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