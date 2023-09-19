На Херсонщині сапери перед розмінуванням обстежують території за допомогою дронів. ФОТОрепортаж
4 8535
Перед розмінуванням деокупованої Херсонщини сапери здійснюють технічне обстеження територій з використанням сучасних дронів, переданих данськими партнерами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони.
"За допомогою "пташки" військовослужбовці сканують забруднені території – землі с/г призначення та виявляють магнітні аномалії. Складені карти з координатами підозрілих місць сапери-розвідники передають до груп розмінування", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за понад 2 тижні за допомогою дрона було обстежено:
- майже 600 га територій земель сільськогосподарського призначення;
- виявлено понад півтори тисячі магнітних аномалій;
- обстежено 142 коридори площею понад 90 га.
"Сучасне технічне обладнання дає можливість саперам дистанційно сканувати території на землі, на воді та під водою, визначати місця, де розташовані вибухонебезпечні предмети, а також інші об'єкти, що несуть ризик для життя людей і потребують особливої уваги та ретельної роботи з розмінування", - додали в Міноборони.