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На Херсонщині сапери перед розмінуванням обстежують території за допомогою дронів. ФОТОрепортаж

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Перед розмінуванням деокупованої Херсонщини сапери здійснюють технічне обстеження територій з використанням сучасних дронів, переданих данськими партнерами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міноборони.

"За допомогою "пташки" військовослужбовці сканують забруднені території – землі с/г призначення та виявляють магнітні аномалії. Складені карти з координатами підозрілих місць сапери-розвідники передають до груп розмінування", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, за понад 2 тижні за допомогою дрона було обстежено:

  • майже 600 га територій земель сільськогосподарського призначення;
  • виявлено понад півтори тисячі магнітних аномалій;
  • обстежено 142 коридори площею понад 90 га.

"Сучасне технічне обладнання дає можливість саперам дистанційно сканувати території на землі, на воді та під водою, визначати місця, де розташовані вибухонебезпечні предмети, а також інші об'єкти, що несуть ризик для життя людей і потребують особливої уваги та ретельної роботи з розмінування", - додали в Міноборони.

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На Херсонщині сапери перед розмінуванням обстежують території за допомогою дронів 01
На Херсонщині сапери перед розмінуванням обстежують території за допомогою дронів 02
На Херсонщині сапери перед розмінуванням обстежують території за допомогою дронів 03

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