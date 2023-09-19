Новини Фото

Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування та реабілітацію у США. ФОТОрепортаж

9 83146
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з важкопораненими українськими військовими, які проходять лікування та реабілітацію в Університетській лікарні Статен-Айленду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, в цій лікарні перебувають девʼятеро військовослужбовців з України, які втратили кінцівки.

Зеленський поспілкувався з персоналом лікарні та військовими. За його словами, керівник медичного закладу зізнався йому, що "ніколи не бачив людей, які б так сильно хотіли повернутися додому", як українські військові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув до США: заплановано участь у заходах ООН, зустріч із Байденом та американським бізнесом

Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування та реабілітацію у США 01

"Ми вас чекатимемо, щоб перемогти ворога, - сказав президент, звертаючись до бійців. - Одужуйте, повертайтеся, переможемо!"

Глава держави також вручив нагороди військовим та керівництву й персоналу лікарні, який опікується пораненими, зокрема займається протезуванням.

Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування та реабілітацію у США 02
Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування та реабілітацію у США 03

Також читайте: Зеленський привітав українців-переможців "Ігор нескорених"

Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування та реабілітацію у США 04
Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування та реабілітацію у США 05
Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування та реабілітацію у США 06
Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування та реабілітацію у США 07

Топ коментарі

  • три - пятнадцать
    як же тяжко дивитися на хлопців без кінцівок і 4 рази ухулянта-розміновувачя півдня зі всіма кінцівками...
    щось в чому є вкрай несправедливе
  • Al Makarski 2c9b4528
    У рейтингу 50ти найбагатших політиків світу Бубочка зараз 'ховається' на 34ій сходинці із наофшореними $596М
    Home >Politicians >Zelensky
    Volodymyr Zelensky President of Ukraine
    OverviewNet Worth
    Last Updated : 18 September 2023
    Zelensky Net Worth 2023: Political Career Income Home Net Worth, Biography, Husband, height, weight, and many more details. Zelensky is a President of Ukraine who has a net worth of $596 million in 2023.

    Net Worth $596 Million
    Date Of Birth25 January 1978
    Age45 years
    Height5 Ft 6 In (1.70m)
    Nationality Ukraine
  • Rino Rino
    як радив екс-посол України в США Валерій Чалий, Вові було би дуже доречно покласти квіти на могилі великого друга України сенатора Джона Маккейна.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини