Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування та реабілітацію у США. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з важкопораненими українськими військовими, які проходять лікування та реабілітацію в Університетській лікарні Статен-Айленду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як зазначається, в цій лікарні перебувають девʼятеро військовослужбовців з України, які втратили кінцівки.

Зеленський поспілкувався з персоналом лікарні та військовими. За його словами, керівник медичного закладу зізнався йому, що "ніколи не бачив людей, які б так сильно хотіли повернутися додому", як українські військові.

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"Ми вас чекатимемо, щоб перемогти ворога, - сказав президент, звертаючись до бійців. - Одужуйте, повертайтеся, переможемо!"

Глава держави також вручив нагороди військовим та керівництву й персоналу лікарні, який опікується пораненими, зокрема займається протезуванням.





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