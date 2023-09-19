Зеленський відвідав українських військових, які проходять лікування та реабілітацію у США. ФОТОрепортаж
9 83146
Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з важкопораненими українськими військовими, які проходять лікування та реабілітацію в Університетській лікарні Статен-Айленду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як зазначається, в цій лікарні перебувають девʼятеро військовослужбовців з України, які втратили кінцівки.
Зеленський поспілкувався з персоналом лікарні та військовими. За його словами, керівник медичного закладу зізнався йому, що "ніколи не бачив людей, які б так сильно хотіли повернутися додому", як українські військові.
"Ми вас чекатимемо, щоб перемогти ворога, - сказав президент, звертаючись до бійців. - Одужуйте, повертайтеся, переможемо!"
Глава держави також вручив нагороди військовим та керівництву й персоналу лікарні, який опікується пораненими, зокрема займається протезуванням.