Доба на Донеччині: під вогнем Слов’янськ, Авдіївка, Красногорівка та Костянтинівка. Вугледар зазнав авіаудару. Є жертви. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує завдавати ударів по території Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.

Як зазначається, опівночі росіяни завдали удару по Слов'янській громаді - пошкодили гуртожиток, без жертв.

На Волноваському напрямку у Багатирі Великоновосілківської громади поранено 1 людину, пошкоджено фермерське господарство. Вугледар зазнав авіаудару і 31 артобстрілу, Максимівка обстріляна з "Градів".

"На Донецькому напрямку 1 людина загинула в Авдіївці, 1 людина поранена у Кураховому. Пошкоджено 2 будинки у Новоселівці Першій Очеретинської громади. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка", - йдеться у повідомленні.

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На Горлівському напрямку у Північному Торецької громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 будинки; ще 2 будинки пошкоджено у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки і господарча будівля.

На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Торському Лиманської громади. У Сіверську під обстрілами дві вулиці.

Також зазначається, що за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 4.