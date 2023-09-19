Доба на Донеччині: під вогнем Слов’янськ, Авдіївка, Красногорівка та Костянтинівка. Вугледар зазнав авіаудару. Є жертви. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Донецької ОВА.
Як зазначається, опівночі росіяни завдали удару по Слов'янській громаді - пошкодили гуртожиток, без жертв.
На Волноваському напрямку у Багатирі Великоновосілківської громади поранено 1 людину, пошкоджено фермерське господарство. Вугледар зазнав авіаудару і 31 артобстрілу, Максимівка обстріляна з "Градів".
"На Донецькому напрямку 1 людина загинула в Авдіївці, 1 людина поранена у Кураховому. Пошкоджено 2 будинки у Новоселівці Першій Очеретинської громади. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Костянтинівка і Катеринівка", - йдеться у повідомленні.
На Горлівському напрямку у Північному Торецької громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 3 будинки; ще 2 будинки пошкоджено у Дружбі. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки і господарча будівля.
На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Торському Лиманської громади. У Сіверську під обстрілами дві вулиці.
Також зазначається, що за добу росіяни вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 4.