Рашисти обстріляли тролейбус у Херсоні, загинув поліцейський, поранення дістали 2 особи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли тролейбус у Херсоні, поранено двох чоловіків.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Внаслідок обстрілу поранення дістали двоє пасажирів - чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу.

Очільник МВА Роман Мрочко заявив, що внаслідок обстрілу загинув старший сержант поліції, який перебував поруч.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що загинув 49-річний сержант поліції.

"Також внаслідок ворожого влучання загорілася складська будівля. Рятувальники гасять пожежу площею близько 1000 кв.м", - зазначив міністр.

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