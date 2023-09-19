Новини Фото

Окупанти за добу завдали 107 ударів по населених пунктах Запоріжжя. ФОТОрепортаж

7193
За минулу добу 18 вересня ворог здійснив 107 ударів по Запорізькій області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.

"87 артилерійських обстрілів прийшлися по території Зарічного, Залізничного, Левадного, Полтавки, Чарівного, Ольгівського, Лугівського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

Зафіксовано 6 авіаударів по Оріхову й Роботиному, РСЗВ-обстріли Новодарівки та Плавнів. Також ворог атакував 12 БПЛА Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку, Малинівку, Кам'янське, Малі Щербаки та Плавні", - йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Також дивіться: Нацгвардійці захоплюють ворожу позицію на напрямку Новопрокопівка-Вербове в Запорізькій області: "Добивай суку!". ВIДЕО

Окупанти за добу завдали 107 ударів по населених пунктах Запоріжжя 01
Окупанти за добу завдали 107 ударів по населених пунктах Запоріжжя 02
Окупанти за добу завдали 107 ударів по населених пунктах Запоріжжя 03

ТОП-новини

всі новини