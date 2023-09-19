Окупанти за добу завдали 107 ударів по населених пунктах Запоріжжя. ФОТОрепортаж
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За минулу добу 18 вересня ворог здійснив 107 ударів по Запорізькій області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає Цензор.НЕТ.
"87 артилерійських обстрілів прийшлися по території Зарічного, Залізничного, Левадного, Полтавки, Чарівного, Ольгівського, Лугівського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.
Зафіксовано 6 авіаударів по Оріхову й Роботиному, РСЗВ-обстріли Новодарівки та Плавнів. Також ворог атакував 12 БПЛА Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку, Малинівку, Кам'янське, Малі Щербаки та Плавні", - йдеться в повідомленні.
Крім того повідомляється, що надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.