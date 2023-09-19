Поліцейський Андрій Тарчинський загинув під час обстрілу Херсону. Він був миротворцем та пройшов Іловайське пекло, - Нацполіція. ФОТО

У Херсоні внаслідок російського обстрілу загинув працівник поліції Андрій Тарчинський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій поліції Херсонської області.

Як зазначається, сьогодні вранці у Херсоні російські війська завдали удару зі ствольної артилерії по мирних жителях, поцілили у тролейбус із пасажирами, двоє людей зазнали поранення.

"На жаль, загинув поліцейський реагування патрульної поліції сектору поліцейської діяльності на воді Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший сержант поліції Андрій Тарчинський, який перебував неподалік. Поліцейському було 49 років", - йдеться у повідомленні.

"Андрій був миротворцем у Боснії та Герцеговині, у Косово, а після анексії Криму у 2014 добровольцем записався у роту патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон" й одразу потрапив до Іловайського котла. Разом з побратимами пройшов Іловайське пекло, коли рятував бійців, був сам тяжко поранений, але вийшов з ворожого оточення. У мирному житті Андрій залишився людиною з великим благородним серцем, готовою до самопожертви заради інших. Загибель Андрія Тарчинського - важка й болісна втрата для всієї поліції Херсонщини", - додають у департаменті комунікацій Нацполіції.

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