Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичні кулеметні комплекси. ФОТОрепортаж

Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах ще два тактичні кулеметні комплекси.

Про це Міноборони повідомило в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

До експлуатації допущено тактичний комплекс до 7,62-мм кулеметів ПКМ та MG42 ємністю 500 патронів РБПП-500 і тактичний кулеметний комплект "Хижак".



""Хижак" призначений для розміщення та безперервної подачі кулеметних стрічок, споряджених патронами калібру 7,62 на 54 мм до кулеметів типу ПК (ПКМ), а тактичний комплекс РБПП-500 – в тому числі і калібру 7,62 на 51 мм до кулемета MG42", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, обидва комплекси довели свою надійність та ефективність після успішно пройдених випробувань.

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Крім того, в Міноборони повідомили, що завдяки діяльності Акселератора Міноборони процедуру допуску до експлуатації розробок пришвидшено до 45 днів.