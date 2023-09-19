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Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичні кулеметні комплекси. ФОТОрепортаж

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Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах ще два тактичні кулеметні комплекси.

Про це Міноборони повідомило в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

До експлуатації допущено тактичний комплекс до 7,62-мм кулеметів ПКМ та MG42 ємністю 500 патронів РБПП-500 і тактичний кулеметний комплект "Хижак".

""Хижак" призначений для розміщення та безперервної подачі кулеметних стрічок, споряджених патронами калібру 7,62 на 54 мм до кулеметів типу ПК (ПКМ), а тактичний комплекс РБПП-500 – в тому числі і калібру 7,62 на 51 мм до кулемета MG42", - йдеться в повідомленні.

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Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичні кулеметні комплекси 01

Як зазначається, обидва комплекси довели свою надійність та ефективність після успішно пройдених випробувань.

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Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичні кулеметні комплекси 03
Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичні кулеметні комплекси 04
Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичні кулеметні комплекси 05
Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичні кулеметні комплекси 06
Міноборони допустило до експлуатації ще два тактичні кулеметні комплекси 07

Крім того, в Міноборони повідомили, що завдяки діяльності Акселератора Міноборони процедуру допуску до експлуатації розробок пришвидшено до 45 днів.

Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    "Акселератор" із затримкою запалювання. Цей комплекс з 2014 року розроблявся, вже тоді були діючі прототипи. Тільки зараз на озброєння прийняли.
  • Сірий
    Що було за Порошенка не щітаіцца
  • Wasyl Worobec
    Півтори місяця потрібно щоб перевірити отаке?????
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