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Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які "заробляли" на ухилянтах, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки ліквідувала ще дві схеми ухилення чоловіків призовного віку від мобілізації.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

У Херсоні затримано заступника начальника місцевого військкомату, який за гроші "допомагав" військовозобов’язаним "відкосити" від призову на підставі фіктивних документів. Вартість корупційної "послуги" становила від 4,5 до 6 тис. американських доларів залежно від терміновості. За ці суми посадовець знімав з військового обліку через "непридатність" до військової служби за станом здоров’я. Для цього робив відповідні відмітки в особових справах своїх клієнтів. Отриману підробку ухилянти використовували для незаконного виїзду за межі України. Встановлено, що для реалізації схеми фігурант залучив посередника, який підшуковував клієнтів та передавав від них гроші.

Співробітники СБУ задокументували 8 фактів злочинної діяльності й затримали обох зловмисників "на гарячому" під час одержання ними ще одного хабаря.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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На Івано-Франківщині СБУ затримала голову однієї з районних військово-лікарських комісій, який продавав ухилянтам фіктивні довідки про відтермінування призову через "погане" здоров’я. Для цього посадовець "вписував" у висновки медогляду своїх клієнтів "важкі діагнози". Середня сума за фальшування документів становила 2 тис. доларів США з однієї особи.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України); ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Також дивіться: Заблоковано нові схеми виїзду ухилянтів за кордон, серед затриманих очільники військкомату та філії університету, - СБУ. ФОТОрепортаж

Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах, - СБУ 01
Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах, - СБУ 02
Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах, - СБУ 03
Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах, - СБУ 04
Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах, - СБУ 05
Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах, - СБУ 06
Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах, - СБУ 07
Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах, - СБУ 08
Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах, - СБУ 09
Затримано заступника воєнкома в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті, які заробляли на ухилянтах, - СБУ 10

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Топ коментарі

  • Cep 00ba7a74
    У Львівській області розгорівся новий скандал навколо територіального центру комплектування. Там військовий з пістолетом в руках жорстоко побив чоловіка. Він погрожував йому фізичною розправою та тим, що "його ніхто не знайде"
    Тут відео, де у військоматі військові знущаються з людей і зі зброєю в руках погрожують вбивством .
    На Львівщині працівник ТЦК жорстоко побив чоловіка - новини 1+1 - tsn.ua

    А Україна точно йде у ЄС ?
    От тепер у цих людей, яким погрожують вбивством точно буде велика мотивація йти служити....
    До речі на відео все прекрасно видно - це злочин. Чому в новинах не читаємо що ці покидьки у військовій формі не заарештовані ?
  • Валерий Викторович 39cf5cb5
    министру обороны можно, депутатам можно , а нам нельзя ? - подумали чуваки , и начали рубить бабло , а **** , ну уволят , ну погразят пальчиком , и все , за один день человек десять через него проходило , 4,5 косых умножить на 10 = 45 000 , а за месяц ? 1350000 бакинских , ............да за такое бабло хоть убивать начните , ни чего не изменится , пока власть и депутаты воруют миллиардами , всегда будут их последователи.
  • Cep 00ba7a74
    Україна - це країна можливостей. Скільки зараз можливостей заробляти грошей. Ні при одному президенту таких можливостей не було.
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