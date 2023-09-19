На закупівлі програмного забезпечення для БПЛА у Харкові вкрали понад 3 млн грн, повідомлено про підозру чиновниці мерії та підприємцю, - СБУ. ФОТОрепортаж

Бюджету Харкова було завдано збитків на понад 3 млн грн. Чиновниця мерії та підприємець під виглядом закупівлі програмного забезпечення для безпілотників заволоділи коштами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Управління СБ України в Харківській області Владислав Абдула.

"До протиправної оборудки причетні 45-річна заступник директора одного з департаментів Харківської міської ради та 51-річний приватний підприємець, який здійснює діяльність у сфері комп'ютерного програмування та інших ІТ-технологій.

Встановлено, що ділки розробили злочинний план, за яким підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для БПЛА літакового типу, а чиновниця - придбати це програмне забезпечення за бюджетні кошти. При цьому, міська влада не мала ані реальних потреб у закупівлі такого софту, ані фактичної можливості для подальшого його використання, адже жодного такого безпілотника на балансі Харківської міської ради немає. Про допомогу українським військовим у придбанні програм для бойових БПЛА також мова не йшла.

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Для цього у листопаді-грудні 2022 року зловмисники уклали низку договорів між міськрадою та ФОП, штучно "підтягнувши" їх нібито під виконання міської цільової програми інноваційної діяльності. Ці договори загальною вартістю понад 3 млн грн минулоріч були повністю профінансовані з міського бюджету Харкова", - йдеться в повідомленні.

Абдула зазначив, що частину цих грошей підприємець використав на придбання у вітчизняних програмістів для себе особисто аналогічного програмного забезпечення, яким "поділився" з міськрадою, а частину перевів у готівку та розділив між собою та чиновницею.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великому розмірі).

Винним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжних заходів.

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