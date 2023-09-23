У Севастополі чули вибухи, лунає сирена. Развожаєв повідомив про роботу ППО (оновлено). ФОТО

Зранку 23 вересня в окупованому Севастополі знову чули звуки вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".

Як зазначається, вибух пролунав о 8.32.

"У Севастополі включили сигнал "Повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.





Офіційної інформації щодо обстановки на окупованому півострові наразі немає.

Проросійський місцевий телеграм-канал теж інформує про хлопки та вибухи у місті.

Читайте також: Окупанти заявляють про "безпрецедентну кібератаку" на Крим

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито роботу ППО.

"За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО. Ракетні уламки впали в районі причалу у Сухарній балці. Усі спецслужби виїхали на місце", - запевняє він.

Російські ЗМІ інформують, що у Севастопольській бухті призупинено рух морського пасажирського транспорту.

Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.

Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.