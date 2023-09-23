У Севастополі чули вибухи, лунає сирена. Развожаєв повідомив про роботу ППО (оновлено). ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер".
Як зазначається, вибух пролунав о 8.32.
"У Севастополі включили сигнал "Повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.
Офіційної інформації щодо обстановки на окупованому півострові наразі немає.
Проросійський місцевий телеграм-канал теж інформує про хлопки та вибухи у місті.
Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про нібито роботу ППО.
"За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювало ППО. Ракетні уламки впали в районі причалу у Сухарній балці. Усі спецслужби виїхали на місце", - запевняє він.
Російські ЗМІ інформують, що у Севастопольській бухті призупинено рух морського пасажирського транспорту.
Як інформував Цензор.НЕТ, 22 вересня 2023 року штаб Чорноморського флоту РФ був уражений ракетами. Після того у споруді виникла пожежа.
Окупанти заявили про одного ліквідованого, (а згодом зниклого безвісти) росіянина.