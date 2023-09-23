Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 460 осіб (+510 за добу), 4 655 танків, 6 210 артсистем, 8 912 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 275 460 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 275460 (+510) осіб,

танків - 4655 (+11) од,

бойових броньованих машин - 8912 (+21) од,

артилерійських систем - 6210 (+33) од,

РСЗВ - 789 (+4) од,

засоби ППО - 530 (+2) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4867 (+8),

крилаті ракети - 1518 (+1),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни / submarines - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8716 (+26) од,

спеціальна техніка - 912 (+0).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.