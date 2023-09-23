Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 460 осіб (+510 за добу), 4 655 танків, 6 210 артсистем, 8 912 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 275 460 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 275460 (+510) осіб,
танків - 4655 (+11) од,
бойових броньованих машин - 8912 (+21) од,
артилерійських систем - 6210 (+33) од,
РСЗВ - 789 (+4) од,
засоби ППО - 530 (+2) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4867 (+8),
крилаті ракети - 1518 (+1),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8716 (+26) од,
спеціальна техніка - 912 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.