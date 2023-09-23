Новини Фото • Війна

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 460 осіб (+510 за добу), 4 655 танків, 6 210 артсистем, 8 912 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

7 49415
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 275 460 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 275460 (+510) осіб,
танків - 4655 (+11) од,
бойових броньованих машин - 8912 (+21) од,
артилерійських систем - 6210 (+33) од,
РСЗВ - 789 (+4) од,
засоби ППО - 530 (+2) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 316 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4867 (+8),
крилаті ракети - 1518 (+1),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 8716 (+26) од,
спеціальна техніка - 912 (+0).

Також читайте: На Бахмутському напрямку ЗСУ ліквідували понад 200 окупантів, - Сили оборони

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 275 460 осіб (+510 за добу), 4 655 танків, 6 210 артсистем, 8 912 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Топ коментарі

  • Сергей Андрейчев 56199a41
    Відмінна робот,дякую ЗСУ.
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3499 день москальсько-української війни.
    97!!! одиниць техніки та 510!! чумардосів.
    Арта 37!!!, броня 32!, логістика 26!
    Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 2 - 0.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 274 000!!! це більше, ніж таке місто як Мурманськ ...
  • Qq Qqq f1a4586b
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини