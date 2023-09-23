Медикам 82-ї десантно-штурмової бригади треба допомога на ремонт машин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Військовим медикам 82-ї десантно-штурмової бригади потрібна допомога у поповнені втрат техніки, зокрема, у ремонті автомобілів.

Про це у фейсбуці повідомив військовослужбовець 82-ї десантно-штурмової бригади Юрій Бондар (Шаман), інформує Цензор.НЕТ.

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"Отже друзі у нас + 2 автівки від Ініціатива Е+ для поповнення втрат техніки. Машини вже на СТО . Проводимо огляд, виявляємо недоліки, сервісуємо (заміна рідин, фільтрів) та стаємо до виконання завдань.

Нам необхідна ваша підтримка та допомога! Станом на сьогодні у нас 3 автомобіля в ремонті. Плюс необхідна заправка для перекидання авто з СТО в зону роботи наших підрозділів.

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Прошу всіх і кожного, хто має можливість, долучитись, допомогти.

Бути добру!" - розповів він.

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