Із поліцейським Андрієм Тарчинським, який загинув внаслідок ворожого обстрілу, попрощалися на Херсонщині. ФОТОрепортаж

Поліцейські Херсонщини провели в останню путь свого колегу Андрія Тарчинського, загиблого внаслідок російського обстрілу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, життя поліцейського обірвав ворожий снаряд, коли 19 вересня російські окупанти масовано обстріляли Херсон.

Андрій брав безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України у 2014 році у складі роти патрульної служби поліції особливого призначення "Херсон", вийшов з Іловайського оточення, врятувавши бійців ціною власного здоров’я. Після Іловайської трагедії забезпечував правопорядок у містах Курахове Донецької області і Сватове Луганської області. Він жив за принципом: ніколи не кидай товаришів - ні на полі бою, ні в житті.

"Віддати останню шану та попрощатись із полеглим героєм прийшли рідні та друзі, керівництво поліції Херсонщини та обласної адміністрації, службовий колектив Андрія, його бойові побратими й небайдужі містяни.

Друзі та колеги згадують Андрія як дуже скромну, порядну і чесну людину, яка зажди прийде на допомогу іншим. Він вірно та самовіддано служив Батьківщині та українському народу й назавжди лишиться яскравим прикладом самовідданої любові до обраної справи", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із захисником України Сергієм Ярмоленком (Зимою) попрощалися на Майдані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

















Раніше повідомлялося, що поліцейський Андрій Тарчинський загинув 19 вересня під час обстрілу Херсону. Він був миротворцем та пройшов Іловайське пекло.