Американські підприємці готові здійснювати масштабні інвестиції в Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з американськими підприємцями та керівниками найбільших фондів Сполучених Штатів.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на зустрічі були присутні Майкл Блумберг, Ларрі Фінк, Філіпп Гільдебранд, Білл Акман, Баррі Стернліхт, Кен Гріффін, Джонатан Грей, Ерік Шмідт, Роберт Крафт та інші.

"Обговорили перспективи залучення бізнесу до відбудови України та реалізації інвестиційних проєктів. Американські підприємці та фінансисти підтвердили готовність здійснювати масштабні інвестиції в нашу країну одразу після завершення війни та отримання гарантій безпеки. Працюємо для перемоги й відбудови України", - додав Зеленський.

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