На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті Антон Ігошин. ФОТО
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На війні проти російських окупантів загинув 27-річний боєць із Херсону Антон Ігошин.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила херсонська волонтерка Катерина Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Дитина своїх батьків. Дитина для моєї мами, її виховательки. Дитина для моєї сестри, його тренера. І для всіх тренерів і педагогів. Друг наших дітей... Вічна пам'ять! Велика подяка. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.
До початку повномасштабного вторгнення Антон Ігошин займався професійно стрибками на батуті та мав розряд майстра спорту. Загиблому воїну було 27 років.