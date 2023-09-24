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На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті Антон Ігошин. ФОТО

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На війні проти російських окупантів загинув 27-річний боєць із Херсону Антон Ігошин.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила херсонська волонтерка Катерина Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Дитина своїх батьків. Дитина для моєї мами, її виховательки. Дитина для моєї сестри, його тренера. І для всіх тренерів і педагогів. Друг наших дітей... Вічна пам'ять! Велика подяка. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

До початку повномасштабного вторгнення Антон Ігошин займався професійно стрибками на батуті та мав розряд майстра спорту. Загиблому воїну було 27 років.

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На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті Антон Ігошин 01
На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті Антон Ігошин 02

Топ коментарі

  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Вартові України, молоді,перспективні,мотивовані. Тепер ваша доля бути Вартовими Небесної Сотні. Вічна Пам'ять Герою!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дуже дуже боляче коли бачу такі повідомлення...
  • Amber
    Нестерпний біль за нашими Героями 😪😪😪
    Світла памʼять Антону ,
    та щирі співчуття родині і всім друзям цього сміливого і відважного Героя !!
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