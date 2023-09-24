На фронті загинув український майстер спорту зі стрибків на батуті Антон Ігошин. ФОТО

На війні проти російських окупантів загинув 27-річний боєць із Херсону Антон Ігошин.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила херсонська волонтерка Катерина Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Дитина своїх батьків. Дитина для моєї мами, її виховательки. Дитина для моєї сестри, його тренера. І для всіх тренерів і педагогів. Друг наших дітей... Вічна пам'ять! Велика подяка. Невимовний біль. Співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні.

До початку повномасштабного вторгнення Антон Ігошин займався професійно стрибками на батуті та мав розряд майстра спорту. Загиблому воїну було 27 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні на Київщині попрощаються із кримським татарином, воїном 47 ОМБр Ільгаром Егамбердієвим, який загинув у бою біля Малої Токмачки. ФОТО



