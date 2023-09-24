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Притулок для тварин підпалили у Києві, 7 котів загинуло. ФОТО

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Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок пожежі 7 котів загинуло, інших вдалось врятувати. Слідчі дії тривають.

Подія сталась на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.

"Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.

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Притулок для тварин підпалили у Києві, 7 котів загинуло 01
Притулок для тварин підпалили у Києві, 7 котів загинуло 02

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

Поліція наразі з’ясовує всі обставини події та проводить слідчі дії.

Топ коментарі

  • Ned Stark
    Котів можуть не любити хіба всрані кацапи!
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Нелюди, навіщо?
  • Sergiy Vitalyovich
    Коти чудові мисливці і справді одні з кращих істот в полюванні і допомагають цим людині. В нас в багатоповерхівках завелися миші і в підвалі і на техповерсі - скільки не труїли, все одно з'являлися. Поки не поселилися в дворі коти - після чого про мишей забули. Ні разу не було такого, аби вони напали чи покусали людей - єдина незручність це те, що нявчать в період парування, але це не велика проблема - собаки з їх постійним гавканням значно більше шумлять.
    А от найкращим вбивцею та найнебезпечнішою істотою була є і залишається людина, яка вбиває та руйнує все без вийнятку на цій планеті.
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