Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини. ФОТОрепортаж

Є загиблі та поранені внаслідок чергових авіаударів та обстрілів території Херсонщини. За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни.