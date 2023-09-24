Наслідки ворожих обстрілів Харківщини: поранено жінку, пошкоджено будинки. ФОТО

Внаслідок російських обстрілів Харківщини травмовано мирну жительку, за даним фактом розпочато провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 23 вересня російські військові обстріляли м. Вовчанськ. Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі споруди.

"Внаслідок ворожого обстрілу с. Юрченкове Чугуївського району отримала поранення 67-річна жінка. Її госпіталізовано до лікарні. У селі пошкоджено приватні домоволодіння", - йдеться у повідомленні.

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