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Наслідки нічної атаки на Одесу. ФОТОрепортаж

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Російські загарбники атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля морвокзалу і готелю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Відомо, що росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.

Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Проти "Оніксів" та балістики хіба що "Петріоти" допоможуть. Інші дозвукові цілі нормально збивають.
  • semen mecheniy
    одни калибрами и кинжалами сносят целые здания и районы -в ответ летят маленькие дроны и разбивают стекла в москва-сити - и запад на это смотрит и выделяет 10 абрамсов и 5 машин разминирования -у самого склады просто завалены крылатыми и баллистическими ракетами -разной дальности -мощности и управляемости
  • Wasyl Worobec
    Невже нема ніякого ППО щоб прикрити Одесу???
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