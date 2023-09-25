Наслідки нічної атаки на Одесу. ФОТОрепортаж
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Російські загарбники атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля морвокзалу і готелю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Відомо, що росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.
Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці.