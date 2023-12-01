Потрібно позбутися застарілих практик, совєтських підходів, - Умєров представив нового Командувача медичних сил Казмірчука. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Умєров зазначив: "Представив сьогодні нового командувача Медичних сил Збройних Сил України генерал-майора Анатолія Казмірчука.
Усі наші воїни очікують від нового командувача та Медичних сил чітких кроків для подолання проблем, які давно назріли.
Будемо вирішувати проблеми разом, і ніхто не робитиме вигляд, ніби проблем немає.
Потрібно позбутися застарілих практик, совєтських підходів та всього, що не відповідає принципам НАТО.
Позбутися тонн паперу та, нарешті, зробити ефективну цифрову систему.
Потрібно зробити нормальний зворотній звʼязок з медиками на передку, щоб вони отримували все, що їм потрібно вчасно, і щоб найкращі практики фронтової медицини та досвід українських бойових медиків мали підтримку та поширення.
Зі свого боку гарантую всю необхідну допомогу в межах повноважень Міністра оборони України".