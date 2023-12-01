Потрібно позбутися застарілих практик, совєтських підходів, - Умєров представив нового Командувача медичних сил Казмірчука. ФОТОрепортаж

Міністр оборони України Рустем Умєров представив нового Командувача медичних сил Анатолія Казмірчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Умєров зазначив: "Представив сьогодні нового командувача Медичних сил Збройних Сил України генерал-майора Анатолія Казмірчука.

Усі наші воїни очікують від нового командувача та Медичних сил чітких кроків для подолання проблем, які давно назріли.

Будемо вирішувати проблеми разом, і ніхто не робитиме вигляд, ніби проблем немає.

Потрібно позбутися застарілих практик, совєтських підходів та всього, що не відповідає принципам НАТО.

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Позбутися тонн паперу та, нарешті, зробити ефективну цифрову систему.

Потрібно зробити нормальний зворотній звʼязок з медиками на передку, щоб вони отримували все, що їм потрібно вчасно, і щоб найкращі практики фронтової медицини та досвід українських бойових медиків мали підтримку та поширення.

Зі свого боку гарантую всю необхідну допомогу в межах повноважень Міністра оборони України".

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