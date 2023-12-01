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Потрібно позбутися застарілих практик, совєтських підходів, - Умєров представив нового Командувача медичних сил Казмірчука. ФОТОрепортаж

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Міністр оборони України Рустем Умєров представив нового Командувача медичних сил Анатолія Казмірчука.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Умєров зазначив: "Представив сьогодні нового командувача Медичних сил Збройних Сил України генерал-майора Анатолія Казмірчука.

Усі наші воїни очікують від нового командувача та Медичних сил чітких кроків для подолання проблем, які давно назріли.

Будемо вирішувати проблеми разом, і ніхто не робитиме вигляд, ніби проблем немає.

Потрібно позбутися застарілих практик, совєтських підходів та всього, що не відповідає принципам НАТО.

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Позбутися тонн паперу та, нарешті, зробити ефективну цифрову систему.

Потрібно зробити нормальний зворотній звʼязок з медиками на передку, щоб вони отримували все, що їм потрібно вчасно, і щоб найкращі практики фронтової медицини та досвід українських бойових медиків мали підтримку та поширення.

Зі свого боку гарантую всю необхідну допомогу в межах повноважень Міністра оборони України".

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Потрібно позбутися застарілих практик, совєтських підходів, - Умєров представив нового Командувача медичних сил Казмірчука 01
Потрібно позбутися застарілих практик, совєтських підходів, - Умєров представив нового Командувача медичних сил Казмірчука 02
Потрібно позбутися застарілих практик, совєтських підходів, - Умєров представив нового Командувача медичних сил Казмірчука 03

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Топ коментарі

  • Сергей121
    У Берези гарне зауваження з приводу цього шапіто:
    "Рустем Умєров, скажіть будь ласка, а чому ви не згадали, що на представленні нового командуючого Медичних сил ЗСУ був Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний? Це дрібниця, вам заборонили в ОП це робити чи вважаєте, що така модель поведінки співпадає з Концепцією військової кадрової політики, яку ви нещодавно підписали і де вказана нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими. Це і є та сама нова культура? До речі, ви не лише не згадали присутність на представленні Головкома, але і не виклали навіть фото з ними? Це була випадковість чи навмисні дії? Дуже хочеться дізнатися причину. Дякую за оперативну відповідь.

    PS Володимир Зеленський, а як ви вважаєте - це випадковість чи так само, як на вашій фотці з Сирським?"
  • Владимир Сухов e5dee246
    Умєров як і всі узеленські базікає одне, а робить зовсім інше.
  • Wim Lagoda 3d3539f9
    мудрий нарід насадив собі на шию жидівське кодло...
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