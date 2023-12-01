Шахедна міль, російські духовні цінності, позиція Орбана у ЄС. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Грані буття
...на пропитание "русского мира"
Читайте на "Цензор.НЕТ": В адміністрації Орбана називають "невиправданим" виділення Україні 50 млрд Євро та її вступ до ЄС
...бо їх послали
"Большой привет с большого БАМа ..."
Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ підірвала ще один потяг з паливом у російській Бурятії, на 35-метровому мосту спрацювали вибухові пристрої, - джерело
Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ підірвала та паралізувала стратегічну залізницю РФ, яка веде до Китаю, - джерело
Знайдіть десять відмінностей
Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільник РПЦ Кирил проводить загальну молитву на фоні портрета Путіна, обрамленого двома іконами Ісуса Христа. ВIДЕО
Російські духовні цінності
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії визнали рух ЛГБТ "екстремістською організацією"
Бо всі в курсі...
Шахедна міль
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