Шахедна міль, російські духовні цінності, позиція Орбана у ЄС. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Грані буття

...на пропитание "русского мира"

Читайте на "Цензор.НЕТ": В адміністрації Орбана називають "невиправданим" виділення Україні 50 млрд Євро та її вступ до ЄС

...бо їх послали

"Большой привет с большого БАМа ..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ підірвала ще один потяг з паливом у російській Бурятії, на 35-метровому мосту спрацювали вибухові пристрої, - джерело

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ підірвала та паралізувала стратегічну залізницю РФ, яка веде до Китаю, - джерело

Знайдіть десять відмінностей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очільник РПЦ Кирил проводить загальну молитву на фоні портрета Путіна, обрамленого двома іконами Ісуса Христа. ВIДЕО

Російські духовні цінності

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії визнали рух ЛГБТ "екстремістською організацією"

Бо всі в курсі...

Шахедна міль

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