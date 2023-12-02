Триває набір до підрозділів активних дій ГУР Міноборони: "Вони - каральний меч, який всюди дістане ворогів"

ГУР Міноборони закликає приєднуватися до підрозділів активних дій ГУР МО України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"Впиши своє ім’я в історію українського лицарства - приєднуйся до підрозділів активних дій ГУР МО України!", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підрозділи активних дій ГУР МО України - це ті сили, завдяки яким реалізуються найзухваліші плани Головного управління розвідки. На їхньому рахунку операції в глибокому тилу ворога (зокрема - на території Російської федерації), висадки в Криму, звільнення острова Зміїний і "вишок Бойка" та безліч інших заходів, про які ви точно чули (або колись почуєте). Вони - той каральний меч, який всюди дістане ворогів!

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