Уночі росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні. ФОТОрепортаж
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"Близько 1-ї години російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого удару у Дніпровському районі пошкоджено лікувальний заклад", - ідеться в повідомленні.
Мрочко зазначив, що постраждалих немає.
Як зазначили у МВА, унаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх будівлі. Зруйновано стелю, а також вибито вікна і двері. Приміщення були законсервовані. Сторож, який був на чергуванні, не постраждав.
Також у МВА додали, що за минулу добу 28 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 113 снарядів.
Ураження зафіксовані в Херсоні, Придніпровському, Антонівці, Садовому та Інженерному.
Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає.