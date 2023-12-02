Уночі росіяни обстріляли медзаклад у Херсоні. ФОТОрепортаж

Російська армія обстріляла Херсон з окупованого лівобережжя.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Близько 1-ї години російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Херсон. Внаслідок ворожого удару у Дніпровському районі пошкоджено лікувальний заклад", - ідеться в повідомленні.

Мрочко зазначив, що постраждалих немає.

Як зазначили у МВА, унаслідок прямого влучання пошкоджено другий поверх будівлі. Зруйновано стелю, а також вибито вікна і двері. Приміщення були законсервовані. Сторож, який був на чергуванні, не постраждав.

Також у МВА додали, що за минулу добу 28 разів російські війська обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 113 снарядів.

Ураження зафіксовані в Херсоні, Придніпровському, Антонівці, Садовому та Інженерному.

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Внаслідок російських ворожих обстрілів за минулу добу у Херсонській міській територіальній громаді поранених немає.









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