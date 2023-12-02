Унаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини постраждала родина із 4-річною дитиною. ФОТО

Сьогодні, 2 грудня, унаслідок обстрілу прикордоння Чернігівщини поранено мирних мешканців у Семенівській громаді.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.



"Постраждала родина з 4-річною дитиною. Чоловік зазнав осколкових поранень, йому надали допомогу у місцевій лікарні. Його дочку перевозять до обласної лікарні, де її чекає операція. 4-річний онук на щастя, не постраждав.



Подробиці такі: сім’я приїхала на вихідні провідати свою родичку у прикордонне село та потрапила під ворожий вогонь в той час, як вийшла з будинку на вулицю.



Допомогу в евакуації постраждалих надали місцеві полісмени", - йдеться в повідомленні.

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