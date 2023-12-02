На Закарпатті внаслідок підняття рівня води у річках підтоплено дороги і домогосподарства. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області рясні дощі призвели до підняття рівнів води у річках. Це спричинило підтоплення сільськогосподарських угідь та дворогосподарств у всіх районах області.

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у Берегівському та Хустському районах підтоплено 440 га сільськогосподарських угідь.

Рятувальники та фахівці місцевих пожежних команд здійснюють відкачку води у підвальних приміщеннях житлових будинків та дворогосподарствах у м. Ужгород, м. Свалява, с. Кричово та с. Лази Тячівського та с. Богдан Рахівського районів.

Крім того, підтопило два автошляхи місцевого значення між населеними пунктами с. Чорнотисово та с. Холмовець та між с. В. Ком’яти та с. Шаланки Берегівського району. Проїзд можливий. Також підтоплено автодорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів між населеними пунктами м. Тячів та с. Бедевля, проїзд можливий.

У Рахівському районі внаслідок перезволоження ґрунту відбувся зсув опорної стіни приватного дворогосподарства у с. Розтоки.

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