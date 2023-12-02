Польські блокувальники не пускають через кордон патрульний човен за програмою допомоги від США, - активіст "Європи без бар’єрів" Кравчук. ФОТО

Активіст громадської організації "Європа без бар’єрів" Павло Кравчук заявив про те, що блокувальники на польському кордоні затримали патрульльний човен SAFE Boats International, який є частиною програми допомоги від уряду США.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Отримав коментар від компанії SAFE Boats, лого якої засвітилося на фото вантажівки з човном, про яку вчора блокатори з Конфедерації заявили, що її затримали і послали в кінець черги, оскільки це "дорога яхта", оформлена як гуманітарна допомога.

"SAFE Boats International надала ... 27-футові патрульні човни типу "Кабіна з можливістю обходу" (Walk Around Cabin) для України. Це частина програми допомоги від уряду США. Надані SAFE Boats судна призначені для використання як урядові патрульні судна і не призначені для використання як приватні яхти". Оригінал в кінці посту.

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Не можу стверджувати напевно, що під чохлом саме один із цих човнів, але вважаю дуже суттєвою імовірність, що це так, і Конфедерація не тільки завдає шалених збитків економіці України та затримує життєво важливі постачання опосередковано, а й прямо блокує військові вантажі", - розповів Кравчук.