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Польські блокувальники не пускають через кордон патрульний човен за програмою допомоги від США, - активіст "Європи без бар’єрів" Кравчук. ФОТО

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Активіст громадської організації "Європа без бар’єрів" Павло Кравчук заявив про те, що блокувальники на польському кордоні затримали патрульльний човен SAFE Boats International, який є частиною програми допомоги від уряду США.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Отримав коментар від компанії SAFE Boats, лого якої засвітилося на фото вантажівки з човном, про яку вчора блокатори з Конфедерації заявили, що її затримали і послали в кінець черги, оскільки це "дорога яхта", оформлена як гуманітарна допомога.

Польські блокувальники не пускають через кордон патрульний човен за програмою допомоги від США, - активіст Європи без бар’єрів Кравчук 01

"SAFE Boats International надала ... 27-футові патрульні човни типу "Кабіна з можливістю обходу" (Walk Around Cabin) для України. Це частина програми допомоги від уряду США. Надані SAFE Boats судна призначені для використання як урядові патрульні судна і не призначені для використання як приватні яхти". Оригінал в кінці посту.

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Не можу стверджувати напевно, що під чохлом саме один із цих човнів, але вважаю дуже суттєвою імовірність, що це так, і Конфедерація не тільки завдає шалених збитків економіці України та затримує життєво важливі постачання опосередковано, а й прямо блокує військові вантажі", - розповів Кравчук.

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Топ коментарі

  • Oleh Syvenkyy
    З Кремля подзвонили не пускати.Дуда ти з ким? А може вже і не нами.
  • Urs
    вже місяць не пропускають човни і двигуни для морпіхів. Тому тільки зараз вдалось накопичити 180 човнів для постачання особового склду, б\к та евакуаціії з лівого берега. То може західна преса перестане вже ******* про те, як "контрнаступ захлинувся" та про якісь "тупікі"...
  • Фаренгейт 451
    Великі друзі поляки. Здається вологі мрії про Балто-Чорноморський союз накрилися п...ою.
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