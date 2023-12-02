Українські офіцери-психологи пройшли у Британії навчання у групах контролю бойового стресу. ФОТОрепортаж
Про це повідомили у Генштабі, передає Цензор.НЕТ.
"Українські військові на передовій стикаються з надважкими психологічними навантаженнями і стресами. Смерті, поранення, втрати побратимів та посестер, важкі обстріли – це ті реалії, які мусять бачити та переживати наші воїни на лінії фронту.
Тому спільними зусиллями української і британської сторони був розроблений і запроваджений курс, покликаний підготувати професіоналів, що допомагатимуть солдатам долати бойовий стрес", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, курс складається із теоретичної та практичної двотижневої фази, коли психологи тісно працюють із військовими ЗСУ, які проходять підготовку на інших курсах в рамках "Інтерфлексу".
Британські інструктори викладають українцям як ефективно працювати з військовими з психотравмами, як їх психологічно відновлювати та реабілітувати, а також як надавати першу психологічну допомогу.
"Окрім того, це унікальна можливість обміну досвідом: українці розповідають британцям про реалії нашої війни, а британці, в свою чергу, діляться досвідом роботи з ветеранами, які пройшли бойові дії та зазнавали посттравматичних стресових розладів, але за інших обставин", - додали в Генштабі.
Також повідомляється, що за результатами пілотного курсу сторони узгодили упродовж наступного року підготувати за цією програмою більше сотні офіцерів психологів з бойових підрозділів.