Українські офіцери-психологи пройшли у Британії навчання у групах контролю бойового стресу. ФОТОрепортаж

У рамках операції "Інтерфлекс" на території Великої Британії вперше успішно завершили навчання офіцери-психологи та психологині. Пілотний курс груп контролю бойового стресу тривав п’ять тижнів.

Про це повідомили у Генштабі, передає Цензор.НЕТ.

"Українські військові на передовій стикаються з надважкими психологічними навантаженнями і стресами. Смерті, поранення, втрати побратимів та посестер, важкі обстріли – це ті реалії, які мусять бачити та переживати наші воїни на лінії фронту.

Тому спільними зусиллями української і британської сторони був розроблений і запроваджений курс, покликаний підготувати професіоналів, що допомагатимуть солдатам долати бойовий стрес", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, курс складається із теоретичної та практичної двотижневої фази, коли психологи тісно працюють із військовими ЗСУ, які проходять підготовку на інших курсах в рамках "Інтерфлексу".

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Британські інструктори викладають українцям як ефективно працювати з військовими з психотравмами, як їх психологічно відновлювати та реабілітувати, а також як надавати першу психологічну допомогу.

"Окрім того, це унікальна можливість обміну досвідом: українці розповідають британцям про реалії нашої війни, а британці, в свою чергу, діляться досвідом роботи з ветеранами, які пройшли бойові дії та зазнавали посттравматичних стресових розладів, але за інших обставин", - додали в Генштабі.

Також повідомляється, що за результатами пілотного курсу сторони узгодили упродовж наступного року підготувати за цією програмою більше сотні офіцерів психологів з бойових підрозділів.

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