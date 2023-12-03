Захищаючи Україну, під Кліщіївкою загинув вихованець тернопільського осередку СУМ Ярослав Кондришин. ФОТО

На Бахмутському напрямку, захищаючи Україну, загинув Ярослав Кондришин (Ярко) - вихованець тернопільського осередку СУМ в Україні.

Про це повідомив у фейсбуці Юрій Юзич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загиблому було 38 років. Він відомий своїми славними вишивками, був надзвичайно скромним. Воював в складі 42-ї механізованої бригади. Загинув ще 27 листопада, під Кліщіївкою.

"Нашого Ярка завжди вирізняли чесність, щирість, людяність, дієвий патріотизм, віра в добро та усвідомлення того, що це добро в світі маємо примножувати своїми руками. Ярко був залюблений у життя, сприймаючи його з особливою філософією людини, яка знає що має робити і до чого вона покликана" - написала в некролозі світова організація Ukrainian Youth Association - CYM Global

Загалом в лавах Сил оборони воює близько сотні членів і вихованців СУМ. Це вже 10-й сумівець, який поліг на фронті останньої російсько-української війни. Вічна памʼять Другові. СКОБ! Гартуйсь!

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