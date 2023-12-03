Вночі рашисти завдали 3 ракетні удари по Новоекономічному на Донеччині, протягом доби обстріляли 6 населених пунктів. ФОТОрепортаж
7960
Минулої доби окупаційні війська атакували міста Авдіївка, селище Очеретине, села Галицинівка, Майорськ, Новобахмутівка, Щербинівка. Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.
Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.
По Щербинівці росіяни вдарили керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 8 приватних осель. Внаслідок артилерійського обстрілу в Галицинівці зруйновано три будинки.
Крім того, сьогодні після опівночі окупанти завдали 3 ракетні удари по Новоекономічному. Пошкоджено три приватних будинки, заклади освіти. Інформації про постраждалих на цей час не надходило.