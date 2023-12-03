Вночі рашисти завдали 3 ракетні удари по Новоекономічному на Донеччині, протягом доби обстріляли 6 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупаційні війська атакували міста Авдіївка, селище Очеретине, села Галицинівка, Майорськ, Новобахмутівка, Щербинівка. Обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

Про це повідомили у поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

По Щербинівці росіяни вдарили керованою авіабомбою. Пошкоджено щонайменше 8 приватних осель. Внаслідок артилерійського обстрілу в Галицинівці зруйновано три будинки.

Крім того, сьогодні після опівночі окупанти завдали 3 ракетні удари по Новоекономічному. Пошкоджено три приватних будинки, заклади освіти. Інформації про постраждалих на цей час не надходило.

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