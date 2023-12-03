Старший сержант Сергій Ковальов загинув у районі Авдіївки, захищаючи Україну. ФОТО

Захищаючи Україну, у районі Авдіївки на Донеччині загинув старший сержант Сергій Ковальов.

Про це повідомив у фейсбуці Леонід Мисливець, інформує Цензор.НЕТ.

"30 листопада 2023 року, в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області, будучи відданим Військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконуючи військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу, від отриманих травм, загинув житель м.Остер, старший сержант Ковальов Сергій Миколайович, 31.03.1976 р.н.", - йдеться у повідомленні.

За його словами, служити Сергій Миколайович пішов добровольцем 06.03.2022 року.

У загиблого залишилася дружина, донька та син.

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Про дату та час поховання нашого Захисника буде повідомлено додатково.