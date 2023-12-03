Одна людина загинула і четверо зазнали поранень унаслідок обстрілу окупантами Центрального району Херсону. ФОТОрепортаж (оновлено)

Окупанти обстріляли Центральний район Херсону.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"Армія РФ вдарила по Центральному району Херсону з тимчасово окупованого лівого берега! За попередньою інформацією, внаслідок влучання у багатоповерховий будинок одна людина загинула і одна зазнала поранення", - написав він.

Пізніше Мрочко повідомив, що за оновленою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула і троє були поранені. Їм надається медична допомога.

"Російські терористи обстріляли Херсон, влучили по житловому будинку. Наразі відомо про 5 постраждалих", - повідомив пізніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За повідомленням Херсонської обласної прокуратури: "3 грудня близько 15:30 зі ствольної артилерії військові РФ масовано обстріляли місто Херсон.

Внаслідок обстрілу загинула жінка, яка перебувала на вулиці. Наразі відомо про ще чотирьох містян, які отримали поранення. Дані уточнюються".

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