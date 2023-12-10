Вночі окупанти обстріляли Нікополь з важкої артилерії. ФОТО
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Вночі 10 листопада російські загарбники вкотре обстріляли Нікополь з важкої артилерії
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі ворог обстріляв з артилерії Нікополь. Обійшлося без руйнувань та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Ввечері у Криворізькому районі сили ППО ворожу ракету. Її уламки пошкодили приміщення одного з підприємств. Зачепили і 2 вантажівки. Люди не постраждали.