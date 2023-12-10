Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 338 820 осіб (+700 за добу), 5636 танків, 8064 артсистеми, 10529 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 338 820 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 338820 (+700) осіб,

танків - 5636 (+4) од,

бойових броньованих машин - 10529 (+10) од,

артилерійських систем - 8064 (+6) од,

РСЗВ - 919 (+0) од,

засоби ППО - 605 (+0) од,

літаків - 324 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0),

крилаті ракети - 1586 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 10623 (+25) од,

спеціальна техніка - 1162 (+3)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.