Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 338 820 осіб (+700 за добу), 5636 танків, 8064 артсистеми, 10529 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 338 820 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 338820 (+700) осіб,
танків - 5636 (+4) од,
бойових броньованих машин - 10529 (+10) од,
артилерійських систем - 8064 (+6) од,
РСЗВ - 919 (+0) од,
засоби ППО - 605 (+0) од,
літаків - 324 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6136 (+0),
крилаті ракети - 1586 (+1),
кораблі /катери - 22 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 10623 (+25) од,
спеціальна техніка - 1162 (+3)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.