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Минулої доби окупати 115 разів обстріляли Сумщину. ФОТОрепортаж

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Вночі під ворожим обстрілом опинилися 4 громади Сумської області.

Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби військові РФ обстрілювали територію області. Загалом зафіксовано 115 ударів. Внаслідок атак пошкоджено два приватних житлових будинки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сумської ОВА, вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 9 грудня росіяни 20 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 135 вибухів, - ОВА

Минулої доби окупати 115 разів обстріляли Сумщину 01
Минулої доби окупати 115 разів обстріляли Сумщину 02
Минулої доби окупати 115 разів обстріляли Сумщину 03
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