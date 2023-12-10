Минулої доби окупати 115 разів обстріляли Сумщину. ФОТОрепортаж
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Вночі під ворожим обстрілом опинилися 4 громади Сумської області.
Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Упродовж минулої доби військові РФ обстрілювали територію області. Загалом зафіксовано 115 ударів. Внаслідок атак пошкоджено два приватних житлових будинки", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Сумської ОВА, вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.