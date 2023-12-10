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Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Сьогодні, 10 грудня, у Театрі на Подолі в Києві відбулося прощання із українським актором, захисником України Василем Кухарським, який помер після отримання важкого поранення на фронті.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відспівування Героя відбулося у Володимирському соборі.

Як повідомлялося, у вересні цього року Василь зазнав важкого поранення. Йому збирали кошти на складне лікування та реабілітацію.

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Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 01
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 02
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 03
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 04
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 05
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 06
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 07
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 08
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 09
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 10
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 11
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 12
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 13
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 14
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 15
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 16
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 17
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 18
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 19
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 20
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 21
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 22
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 23
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 24
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 25
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 26
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 27
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 28
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 29
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 30
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 31
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 32
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 33
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 34
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 35
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 36
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 37
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 38
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 39
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 40
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 41
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 42
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 43
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 44
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 45
Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі 46

Кухарський зіграв головну роль у фільмі 2022 року "Максим Оса: золото Песиголовця" за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.

Як повідомлялося, актор та військовослужбовець Збройних сил України Василь Кухарський помер 7 грудня від отриманих раніше на фронті поранень. 

ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук

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Топ коментарі

  • Остап Покотило
    Вічна пам"ть тобі, воїне!
  • Hrysha Hlyba 7474e929
    Герої не вмирають! Героям Слава!
  • Amber
    Вічна Слава чудовій та талановитій Людині і Герою України 😪😪😪
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