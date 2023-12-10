Із загиблим воїном та актором Василем Кухарським попрощалися у Театрі на Подолі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
9 53512
Сьогодні, 10 грудня, у Театрі на Подолі в Києві відбулося прощання із українським актором, захисником України Василем Кухарським, який помер після отримання важкого поранення на фронті.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відспівування Героя відбулося у Володимирському соборі.
Як повідомлялося, у вересні цього року Василь зазнав важкого поранення. Йому збирали кошти на складне лікування та реабілітацію.
Кухарський зіграв головну роль у фільмі 2022 року "Максим Оса: золото Песиголовця" за мотивами українського коміксу про козака Максима Осу.
Як повідомлялося, актор та військовослужбовець Збройних сил України Василь Кухарський помер 7 грудня від отриманих раніше на фронті поранень.
ВІДЕО та ФОТО: Олег Богачук