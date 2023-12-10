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Зеленський провів розмову з Орбаном на інавгурації президента Аргентини Мілея. ФОТО

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Президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда"

Орбан та Зеленський поговорили в аргентинському парламенті у ложі для гостей. Кадри їхнього спілкування показав офіційний Youtube-канал Сенату Аргентини.

В Офісі президента наразі не коментують деталей спілкування Зеленського та Орбана.

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Відомо, що вже з Аргентини Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном, який приймав у п'ятницю Орбана в Парижі.

Після обрання Володимира Зеленського на посаду президента у 2019 році обидва лідери зустрічалися лише коротко. Президент України пропонував главі угорського уряду повноцінну зустріч, однак вона так і не відбулася, хоча Київ розглядав потенційну зустріч як можливість відкрити нову сторінку у відносинах двох держав.

Зеленський провів розмову з Орбаном на інавгурації президента Аргентини Мілея 01
Зеленський провів розмову з Орбаном на інавгурації президента Аргентини Мілея 02

Топ коментарі

  • Роман Дузінкевич
    Є підозра, що розмова Зеленського з Орбаном може бути використана спецслужбами РФ для створення інформаційно-психологічної спецоперації проти України.
  • kelt kant
    Цікаво чи знає СБУ, що зеленський прийняв участь у російському ІПСО, спілкуючися з Орбаном в Аргентині? І чи заборонять тепер виїзд зеленському з України через роботу на ворога? Чи ета другоє??
  • Ан Мур
    так що, це ж спецоперація ФСБ! Альо, СБУ, Малюк - спите?
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