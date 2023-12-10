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У місті Дніпро згорів "народний меморіал" загиблим від удару Росії 14 січня. ФОТОрепортаж

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У Дніпрі згоріла зупинка громадського транспорту, що стала "народним меморіалом" пам’яті загиблих від ракетного удару Росії по будинку на Набережній Перемоги 14 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Сьогодні на зупинці, де містяни залишали іграшки, лампадки та квіти, щоб вшанувати пам'ять жертв російського удару, сталося займання.

Наразі поліцейські встановлюють свідків події, перевіряють камери відеоспостереження, проводять всі необхідні заходи для встановлення причини пожежі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чи пошкодження майна) Кримінального кодексу. Триває слідство.

У місті Дніпро згорів народний меморіал загиблим від удару Росії 14 січня 01

Місцеві жителі обурені тим, що сталося, передає "Суспільне".

"У мене слів просто немає. Тут скільки людей, скільки сліз, скільки смерті було. Іграшки, вони що заважали, це пам'ять, це люди принесли, аби висловити своє співчуття тим, хто загинув у цьому будинку", – каже місцева мешканка Людмила Нікітіна.


У місті Дніпро згорів народний меморіал загиблим від удару Росії 14 січня 02

Валерій Кравченко живе неподалік будинку, у який влучила ракета. Він розповів, що 14 січня був на місці події через 15 хвилин після вибуху.

"Люди, які загинули в цьому будинку, їх вбили двічі, перший раз, коли прилетіла ракета сюди, і другий раз, коли отак познущалися над памʼяттю людей", - сказав він.

Наразі до "народного меморіалу" принесли нову іграшку, прапор та квіти.

У місті Дніпро згорів народний меморіал загиблим від удару Росії 14 січня 03

Як відомо, росіські окупанти 14 січня 2023 року завдали удару  завдали ракетою Х-22 "Буря" (радянською надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою повітряного базування великої дальності) по  багатоповерхівці в Дніпрі. Внаслідок чого загинуло 46 людей 

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Топ коментарі

  • уаыау
    Цензор , чого пишете "росія" з великої літери ?
  • Алекс Мышкевич
    В ждунах 👿
  • володимир омельянов
    Само собою воно не загорілося це робота якоїсь прорашиської паскуди яке чекає "русский мир," що б ви горіли в пеклі.
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