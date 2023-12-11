Затримано агента РФ, який розвідував позиції та маршрути руху Сил оборони на Миколаївщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Зазначається, що насамперед фігурант намагався виявити можливі місця дислокації зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону.
На виконання цього завдання ворожий агент отримав від своїх "кураторів" з російського ГРУ 10 тис. грн "авансу" на власну банківську картку. Наступні суми мали надходити фігуранту в міру надання ним нових координат базування та переміщення українських військ.
"Розвіддані потрібні були агресору для підготовки нових та коригування повторних ударів по області із застосуванням ракетного озброєння та дронів-камікадзе типу Shahed.
Після виконання всіх ворожих завдань окупанти обіцяли "евакуювати" свого поплічника на лівобережну частину Херсонщини, де проживали його батьки", - йдеться у повідомленні.
Втім, співробітники СБУ завадили реалізації цих "планів" – встановили місцеперебування російського агента та затримали його на спробі передачі розвідінформації загарбникам.
За даними слідства, затриманим є місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала через його рідних. Вони проживають на тимчасово окупованій частині Херсонщини й вже тривалий час співпрацюють з російською спецслужбою.
За вказівкою загарбників родичі передали фігуранту контакт "куратора" з російського ГРУ та "умовні фрази", які зрадник використав для встановлення агентурного зв’язку з окупантом, зауважили у пресслужбі СБУ.
Під час обшуку у затриманого вилученого мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
Він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.