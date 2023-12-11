Армія РФ за минулу добу завдали 78 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. ФОТОрепортаж
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За дві доби російські загарбники завдали 156 ударів по населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.
Протягом доби окупанти обстріляли з РСЗВ Малу Токмачку та атакував 15 безпілотниками Новодарівку, Чарівне, Малу Токмачку, Малинівку, Лугівське й Роботине.
62 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Новоданилівки, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл
За інформацією Нацполіції України, протягом 9 та 10 грудня окупанти обстріляли територію Пологівщини з артилерії та реактивних систем залпового вогню, застосували безпілотні літальні апарати. Внаслідок російських атак пошкоджені будинки мирного населення.