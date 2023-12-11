520 FPV-дронів "Дикі Шершні" було вироблено у листопаді і відправлено на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Завдяки спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов+ минулого місяця було акумульовано 8,5 млн грн, які було направлено на виготовлення 520 FPV-дронів.