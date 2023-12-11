Новини Фото • Війна

520 FPV-дронів "Дикі Шершні" було вироблено у листопаді і відправлено на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

6 99526
Завдяки спільнотам Цензор.НЕТ та Бутусов+ минулого місяця було акумульовано 8,5 млн грн, які було направлено на виготовлення 520 FPV-дронів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, було придбано:

- 435 акумуляторів;
- 300 ініціаторів підриву;
- 10 ретрансляторів відео звʼязку (власне виробництво);
- 7 рюкзаків для FPV рюкзаків;
- Обладнання для оператора - 8 комплектів;
- Антени підсилення сигналу - 15 штук;

Дрони отримали:

- Ударний підрозділ "Булава" з Президентської бригади ім. Б.Хмельницького;
- Підрозділ "Тайстра" з 10 ОГШБ Едельвейс;
- "Ахіллес" з 92 ОГШБ;
- Третя штурмова бригада та п’ята штурмова бригада;
- Підрозділ Асгард;
- 40-а Окрема артилерійська бригада;
- 1-й окремий батальйон "Вовки Да Вінчі";
- Військова контррозвідка СБУ;
- Підрозділи ГУР, ССО, ДПСУ та Нацгвардії.

Реквізити для збору на "Дикі Шершні":

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

Також дивіться: Окупанти досліджують місце атаки дрона "Дикі Шершні" на танк Т-72Б3: "Нога лежит. Экипажу п#зда! Это - двигло? А остальние запчасти где? На дереве что-то висит". ВIДЕО

520 FPV-дронів Дикі Шершні було вироблено у листопаді і відправлено на фронт 01
520 FPV-дронів Дикі Шершні було вироблено у листопаді і відправлено на фронт 02
520 FPV-дронів Дикі Шершні було вироблено у листопаді і відправлено на фронт 03
520 FPV-дронів Дикі Шершні було вироблено у листопаді і відправлено на фронт 04

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Andrii seglianik 57ee1ebf
    Дякую всім причетним! Не зупиняємось
  • Nestor Nen
    Так шмигаль відрапортував про 4 мідьярди для дронів, а це ~ 4 мільйони FPV дронів, навіть не знаю куди військові вже мають їх дівати
  • Тамара Філь
    Це добре, але потрібні тисячі, а не сотні. І де в цьому процесі держава?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини