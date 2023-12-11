520 FPV-дронів "Дикі Шершні" було вироблено у листопаді і відправлено на фронт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, було придбано:
- 435 акумуляторів;
- 300 ініціаторів підриву;
- 10 ретрансляторів відео звʼязку (власне виробництво);
- 7 рюкзаків для FPV рюкзаків;
- Обладнання для оператора - 8 комплектів;
- Антени підсилення сигналу - 15 штук;
Дрони отримали:
- Ударний підрозділ "Булава" з Президентської бригади ім. Б.Хмельницького;
- Підрозділ "Тайстра" з 10 ОГШБ Едельвейс;
- "Ахіллес" з 92 ОГШБ;
- Третя штурмова бригада та п’ята штурмова бригада;
- Підрозділ Асгард;
- 40-а Окрема артилерійська бригада;
- 1-й окремий батальйон "Вовки Да Вінчі";
- Військова контррозвідка СБУ;
- Підрозділи ГУР, ССО, ДПСУ та Нацгвардії.
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