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Унаслідок обстрілу Херсонської тергромади одна людина загинула, ще три - зазнали поранень. ФОТО

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Вдень 11 грудня впродовж кількох годин військові РФ обстрілювали Херсонську територіальну громаду, є загибла та поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"В одному з приміських селищ снаряд влучив у літню кухню. З-під завалів рятувальники дістали поранену жінку, яку передали медикам, та деблокували тіло загиблого чоловіка.

Також в обласному центрі через ворожу атаку поранення отримали двоє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

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Унаслідок обстрілу Херсонської тергромади одна людина загинула, ще три - зазнали поранень 01
Унаслідок обстрілу Херсонської тергромади одна людина загинула, ще три - зазнали поранень 02

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