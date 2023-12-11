Унаслідок обстрілу Херсонської тергромади одна людина загинула, ще три - зазнали поранень. ФОТО

Вдень 11 грудня впродовж кількох годин військові РФ обстрілювали Херсонську територіальну громаду, є загибла та поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

"В одному з приміських селищ снаряд влучив у літню кухню. З-під завалів рятувальники дістали поранену жінку, яку передали медикам, та деблокували тіло загиблого чоловіка.



Також в обласному центрі через ворожу атаку поранення отримали двоє чоловіків", - йдеться в повідомленні.

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