Зґвалтували дівчину під час окупації Харківщини: Двом російським окупантам повідомлено про підозру. ФОТО

Двом російським загарбникам, які під час окупації Харківщини зґвалтували дівчину, повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Навесні минулого року, під час окупації одного з населених пунктів Харківської області, російським військовослужбовцем була зґвалтована дівчина.

Правоохоронці ідентифікували воєнного злочинця: це 45-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії західного військового округу зс рф з позивним "Вовк".

До злочину також причетний його підлеглий — 22-річний водій 752-ого мотострілецького полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії ЗС РФ на прізвисько "Малой".

За даними слідства, обидва окупанти обходили будинки та проводили "перевірки" у місцевого населення. В одному із домоволодінь підлеглий запропонував дівчині "повечеряти" з його командиром, але отримав відмову.

Пізніше злочинці повернулись до того ж будинку. Дівчина перебувала у підвалі через шквальні обстріли з боку ЗС РФ разом зі своєї родиною. Окупанти вивели звідти її батька та приставили до його скроні пістолет. Вони зачинили усіх інших членів сім’ї у підвалі і водій мав слідкувати за тим, аби ніхто не вийшов.

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Командир затягнув дівчину у будинок та зґвалтував її. Весь час у руці він тримав пістолет та погрожував розстріляти потерпілу.

Це не перший насильницький злочин, який інкримінують підозрюваним. Як повідомлялось раніше, торік навесні в одному з населених пунктів Харківської області вони також зґвалтували дівчину. Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено обвинувальний акт до Дзержинського районного суду м. Харкова. Судовий розгляд триває.

Наразі обидва окупанти перебувають у розшуку.

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