Повідомлено про підозру двом бойовикам, які захоплювали Волноваху та Маріуполь, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обидва фігуранти добровільно вступили до складу бойових підрозділів Південного військового округу збройних сил Росії. Після початку повномасштабного вторгнення країни-агресора вони брали активну участь у боях у Донецькій та Запорізькій областях. Обох зловмисників було захоплено під час жорстоких боєзіткнень під Авдіївкою та Роботиним у жовтні цього року.
За даними військової контррозвідки СБУ, один із затриманих входив до групи терориста Безлера, де обіймав "посаду" кулеметника. Після 24 лютого 2022 року він разом з російськими військами захоплював Волноваху та Верхньоторецьке на Донеччині. За це очільник місцевої окупаційної адміністрації Пушилін вручив підрозділу фігуранта так званий "орден республіки". Згодом угруповання бойовика перекинули в район Красногорівки для штурму позицій українських захисників, які обороняють Авдіївку.
Інший зрадник – мешканець тимчасово окупованого Криму. 1 серпня цього року він підписав контракт з міноборони РФ і приєднався до лав "кадирівського" полку 42-ї мотострілецької дивізії країни-агресора. У складі цього підрозділу він штурмував Маріуполь, а після захоплення міста брав участь у проведенні так званих "зачисток" проти учасників руху опору. Потім його на місяць відправили на військові навчання загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Після проходження "курсів" бойовика відрядили в район селища Роботине для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ на південному фронті.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.