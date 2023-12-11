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У Печерському районі Києва стався обвал на будівництві, 1 людина загинула, 1 травмована. ФОТО

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В Печерському районі Києва, під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обвалу один чоловік загинув та ще один травмований. Останнього госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні. Зараз проводяться роботи по розбору завалу.

За даними КМДА, трагедія сталася на вул. Лютеранська, 7/10.

Як зазначили в поліції Києва, після з’ясування всіх обставин буде вирішуватися питання щодо кваліфікації зазначеної події.

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У Печерському районі Києва стався обвал на будівництві, 1 людина загинула, 1 травмована 01

Топ коментарі

  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Ну що, після Омельченко хто тількі не керував містом І Черновецький, і Попов і Кличко.

    Усі будівельни управління і трести підмяли під себе рейдери , розігнали трести і спеців , прихватизуавали їх будівлі і виробничі приміщення , все спустили під гроши .

    Київ - по ґрунтам дуже сложне місто. Ґрунти як мука , крапля води і вони слипаються і вони просідають . І тому у сусідніх будівлях трощать фундаменти , і гидроізоляція фундаментів
    ЩО ЦІ ВОЛОДАРІ БУДИВЕЛЬНИХ ТРЕСТІВ ( лавочникі і бариги ) можуть зрозумити? Вони навіть спеців розігнали , щоб гроши не платить
    НЕ КАЖУ ВЖЕ ПРО КЕРИВНИЦТВО МІСТА - там теж тількі рвачі на керівних посадах
    БЛИН, угроблять Київ- чого ***** і домагаеться.

    Громлять Серце України - святе місто на святих холмах
  • растуди
    Усі подібні випадки свідчать: припиніть, бл@дь, витрачати гроші не на війну, по друге, роботи виконуються не спеціалістами, а васями-петями з полонин (хоча і там вась-петь майже не залишилось), по третє, бурятам по#уй на той благоустрій, якщо вони його побачать - не оцінять. Якщо це тільки заради крадівництва, тоді питання - ви не впевнені у перемозі? Тоді тікайте, біжіть, відпустимо, але не заважайте, суки
  • Small Jerboa
    Ось це так виглядала ОПОРНА СТІНА?!
    Третьосортна цегла, яку я би не вирішився застосувати навіть для САРАЮ?
    Таке не "ремонтувати" потрібно, а ЗНОСИТИ НАХ та замінювати на (якісний) БЕТОН.
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